Maaş, ikramiye ve yardımlar hesaplara aktarılıyor

Maaş ve ikramiye için gün sayan milyonlarca emekli için Nisan ayı bereketiyle geldi. Emekli Sandığı emeklileri için nisan ayı maaş ödemeleri dün başlarken, tahsis numaralarına göre 5 Nisan'a kadar ödemeler tamamlanacak. Yaklaşık 13 milyon emekliye ise 7 Nisan'dan itibaren bayram ikramiyeleri ödenecek. Bayram ikramiyeleri SSK emeklileri için 7 ila 10 Nisan arasında, Emekli Sandığı emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için ise 11 Nisan'dan itibaren ödenmeye başlanacak. Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarındaki ödemeler de dün itibariyle başladı. Vatandaşlar, ödemeleri alacakları PTT şubeleri ve ATM'lerin önünde yine uzun kuyruklar oluştururken, yetkililer ise sosyal mesafenin korunması konusunda sık sık uyarılarda bulundu.



Kartla harcama daha güvenli

Bankalar, salgına ilişkin tedbirlerin yoğunlaştığı bugünlerde hem maaş sürecinde hem de yakın zamanda başlayacak bayram ikramiye ödemeleri ile ilgili olarak müşterilerine öncelikle dijital kanalları tavsiye ediyor, nakit para kullanımı olmaksızın banka ve kredi kartı ile harcamayı öneriyor.