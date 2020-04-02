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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Kur'an kursu öğreticileri"ne müjde

Son dakika: 'tan "Kur'an kursu öğreticileri"ne müjde

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kur'an kursu öğreticilerine müjde

02.04.2020, 12:19

, Twitter mesajında, "Süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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