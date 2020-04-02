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Haberler Ekonomi Son dakika: İletişim Başkanlığı yapılan toplam bağış miktarını açıkladı

Son dakika: İletişim Başkanlığı yapılan toplam bağış miktarını açıkladı

Son dakika: İletişim Başkanlığı yapılan toplam bağış miktarını açıkladı

02.04.2020, 22:00 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020,22:24

İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası, Milletimizin tam desteğiyle devam ediyor... 'nin Koronavirüs'le mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846.606.155₺ bağış yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz' sözleriyle başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' kapsamında toplanan bağış miktarı her geçen gün artıyor.

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası, Milletimizin tam desteğiyle devam ediyor... Türkiye'nin Koronavirüs'le mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846.606.155₺ bağış yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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