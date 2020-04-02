Urla Meslek Lisesi ve Esnaf Odası el ele

Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Koronavirüs (Kovid- 19) önlemleri kapsamında sağlık çalışanları ile kamu kurumları ve vatandaşların en fazla ihtiyaç duyduğu cerrahi maske üretimine başladı. Sağlık Bakanlığı'nın çağrısı ile başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncü olduğu projeye Urla Esnaf ve Sanatkârlar Odası da destek veriyor. Türkiye'de Kovid-19 önlemleri kapsamında başlatılan maske üretimi kapasitesini artırma çalışmalarına destek olmayı amaçladıklarını kaydeden Okul Müdürü Tümen Aksu, 'Çalışmamıza Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can önderlik ediyor, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan ve yöneticileri de destek veriyor. Hastaları ve sağlık personellerini karşılıklı enfeksiyon geçişlerinden korumak amacıyla Nonwonen kumaştan üretilecek maskeleri ilk etapta 10 bin adet üretmeyi planlıyoruz. Steril hale getirilen atölye ortamında başlatılan çalışmaya destek veren ve gönüllü olarak atölyede çalışan İdareci öğretmen ve personeline teşekkür ederim' dedi.

İDARECİLERİ KUTLADI

Koronavirüsle mücadelede toplumun her bireyine önemli görevler düştüğünü hatırlatan Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan ise, "Bu toplumsal mücadelede esnaf ve sanatkarlar geri kalamaz. Toplumda dayanışmanın sembolü olan, buhranlı dönemlerde halkın birlik ve beraberliğine önemli katkılar veren esnaf camiası, Urla'da da toplum yararına yapılacak her çalışmanın destekçisi olacaktır. Okul idarecilerini ve emeği geçenleri çabalarından ötürü kutluyorum" diye konuştu.



'Mücadelemizi dayanışma ruhu içinde sürdüreceğiz'

Zor günlerin aşılacağına inandığını kaydeden Aydınhan, "Üyelerimiz ile teması kesmiyoruz. Bu güç günlerde moralimizi bozmadan, içimizde yaşattığımız dayanışma ruhu ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Herkes zor durumda. Oda yöneticileri olarak görevimizin başındayız, Urlalı esnaf sanatkarlara özel veya mesleki sorunlarında elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz" dedi.