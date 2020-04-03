Alaçatı Ot Festivali ‘evden’ yapılacak

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edilen Alaçatı Ot Festivali, evden hazırlanacak videolarla yapılacak. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, Alaçatı'da eli kaşık tutan herkesi birer dakikalık videolarla festivale katılmaya davet etti. Alaçatı'nın lezzetlerini sanal ortamda insanlarla buluşturmayı amaçladıklarını bildiren Bayraktaroğlu, "Festivalimize katılacak olanlardan tek istediğimiz evlerinden, tüm sağlık önlemlerini alarak yemek yapmaları" dedi. Alaçatı Turizm Derneği Üyesi Zeynep Boneval da "Türkiye ile sağlıklı tarifler paylaşmak istedik. Alaçatı ve civarındaki mutfak aşığı herkes kolları sıvayacak. Türkiye'yi online mutfaklarımızda misafir edeceğiz" dedi.