Düşen maliyetler inşaat yapımını cazip hale getirdi

Dünyayı ve ülkemizi saran koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta tüm sektörler olumsuz etkilenirken, birçok sektörde yaşanan fiyatların düşmesi yeni fırsatları da beraberinde getirdi. Demir fiyatlarının da bu süreçte oldukça düştüğünü söyleyen MMMT DEMİR AŞ

Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Küçükdoğan, "Diğer inşaat ana unsurlarının da ton fiyatlarının düşmesi ile birlikte şimdi inşaat zamanı diyebiliriz" ifadesini kullandı. Küçükdoğan "Başkan Erdoğan'ın da dediği gibi üretmek ve çalışmak lazım. Yerli ve milli yatırımlar devam etmeli, bunun yanı sıra ekonomimizin temel unsanlarından ve 80'den fazla iş koluna destek olan inşaat sektöründe bu düşen fiyatlarla yatırım yapmanın tam zamanı" dedi.

FATİH ŞENDİL