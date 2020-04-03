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Haberler Ekonomi EPDK'dan flaş karar: 3 ay süreyle sayaç okuma yok!

'dan flaş karar: 3 ay süreyle sayaç okuma yok!

EPDK'dan flaş karar: 3 ay süreyle sayaç okuma yok!

03.04.2020, 08:52

Son dakika... , koronavirüs salgını nedeniyle elektrik ve faturaları için yeni bir karar aldı. Buna göre, 3 ay süreyle elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okuma yapılmayacak; abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.

EPDK, corona virüs salgını nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturaları için yeni bir karar aldı.

Buna göre, 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sayaç okuma yapılmayacak; abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.

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