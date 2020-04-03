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Haberler Ekonomi Franchise Market Türkiye’den AVM’lere çağrı

’den ’lere çağrı

Franchise Market Türkiye’den AVM’lere çağrı
Giriş Tarihi: 3.4.2020

Türkıye'de franchise sektörünün haber kaynağı olan Franchise Market Türkiye, korona virüs nedeniyle zor günler geçiren AVM'ler ve kiracıları konumundaki franchise markalara destek olacak bir kampanya başlattı. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Selen Deniz, "Markalar hem çalışanlarının hem halkın sağlığını korumak için faaliyetlerine ara verdi. Bu durum özellikle yüksek AVM kiraları göz önüne alındığında bu markalar için yaşam mücadelesine dönüştü" dedi.

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Bu durumun devamının birçok franchise markası için iflas anlamına geldiğinin ifade edildiği açıklamada, "Konunun devlet desteğiyle ilerletilmesi AVM'lerin de mağdur olmaması için en sağlıklısı. Bu kapsamda Franchise Market Türkiye de, kiracısı olan işletmelerden 3 ay kira almayan tüm AVM'lere 1 yıllık ücretsiz reklam olanağı sunuyor" ifadesi yer aldı.

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