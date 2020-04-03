Haksız kazanç erbabına ifşa!

Hükümet, bir yandan korona virüs salgını ile mücadele ederken, diğer yandan da kriz fırsatçılarına göz açtırmıyor. Denetimlerde ceza kesilen 198 firmanın adı ve ceza miktarları kamuoyu ile paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun Mart ayında gerçekleştirdiği toplantılarda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanması kararı alındığını açıkladı.



BAZILARININ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı firmalara ilişkin yasal sürecin devam ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi: "1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla gerek 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz, gerekse Bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7 bin 386 firma ile ilgili yasal süreç devam etmektedir."