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Haberler Ekonomi LPG’de pompa fiyatı 2017 yılı seviyesinde

’de pompa fiyatı 2017 yılı seviyesinde

LPG’de pompa fiyatı 2017 yılı seviyesinde
Giriş Tarihi: 3.4.2020

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, LPG'deki (otogaz) indirimin ardından fiyatların 2017 yılındaki seviyeye gerilediğini söyledi. LPG'de yapılan 95 kuruşluk indirimin ardından LPG'nin litre tavan fiyatının 3,17'ye düştüğünü belirten Güler, indirimlere rağmen satışların azaldığını dile getirdi.

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