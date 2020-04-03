Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, LPG'deki (otogaz) indirimin ardından fiyatların 2017 yılındaki seviyeye gerilediğini söyledi. LPG'de yapılan 95 kuruşluk indirimin ardından LPG'nin litre tavan fiyatının 3,17'ye düştüğünü belirten Güler, indirimlere rağmen satışların azaldığını dile getirdi.
LPG’de pompa fiyatı 2017 yılı seviyesinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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