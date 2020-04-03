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Haberler Ekonomi Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan toplam bağış miktarı açıklandı

'na yapılan toplam bağış miktarı açıklandı

Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan toplam bağış miktarı açıklandı

03.04.2020, 18:34

Başkan Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı 'nda nakdi bağış miktarı belli oldu. Aile, Çalışma ve Bakanı , kampanyaya yapılan toplam bağış miktarının 900 milyon lirayı aştığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılanMilli Dayanışma Kampanyası'na dair son rakamları paylaştı.

KAMPANYAYA DEV DESTEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900 milyon lirayı aştığını duyurdu.

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