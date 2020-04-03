Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan toplam bağış miktarı açıklandı

Başkan Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nda nakdi bağış miktarı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kampanyaya yapılan toplam bağış miktarının 900 milyon lirayı aştığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılanMilli Dayanışma Kampanyası'na dair son rakamları paylaştı. KAMPANYAYA DEV DESTEK Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900 milyon lirayı aştığını duyurdu. Milli dayanışma kampanyası Türkiye’yi buluşturdu ‘Çorbada bizim de tuzumuz olsun’ Merkez Bankası'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor destek