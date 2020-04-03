Otogarlarda korona virüsü sessizliği var

KOVID-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında alınan tedbirler, şehirler arası yolcu taşımacılığını yüzde 98.9 düşürdü. İnsan hareketliliği ile bilinen şehirlerarası otobüs terminalleri ise 'korona virüs sessizliği'ne büründü. Yüzlerce otobüsün her gün sefer yaptığı terminallerde sadece seyahat izin belgesi alan yolcular seyahat edebiliyor. İzin belgesi alırken ve otobüs beklerken vatandaşların çoğu sosyal mesafeyi korumaya çalışıyor.



HASAN AY