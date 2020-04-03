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Haberler Ekonomi Sosyal yardım ödemeleri e-Devlet'ten sorgulanabilecek

ödemeleri e-Devlet'ten sorgulanabilecek

Sosyal yardım ödemeleri e-Devlet'ten sorgulanabilecek

03.04.2020, 12:35 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020,12:35

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere sağlanacak olan bin liralık sosyal yardım desteğinin e-Devlet'ten sorgulanabileceğini duyurdu.

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