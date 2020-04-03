Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere sağlanacak olan bin liralık sosyal yardım desteğinin e-Devlet'ten sorgulanabileceğini duyurdu.
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Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere sağlanacak olan bin liralık sosyal yardım desteğinin e-Devlet'ten sorgulanabileceğini duyurdu.
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Sosyal yardım ödemeleri e-Devlet'ten sorgulanabilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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