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Haberler Ekonomi THY'den koronavirüs önlemi: 14 iç hat uçuşunu durdurdu

'den koronavirüs önlemi: 14 iç hat uçuşunu durdurdu

THY'den koronavirüs önlemi: 14 iç hat uçuşunu durdurdu

03.04.2020, 23:29 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020,23:30

Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından Yolları da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu açıkladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından Türk Hava Yollar da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu açıklandı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koranavirüs salgını mücadele kapsamında 30 Büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 Büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir." dedi.

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