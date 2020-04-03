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: 7 bin 400 firma daha inceleme altında

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 7 bin 400 firma daha inceleme altında

03.04.2020, 13:00 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020,13:18

Son dakika... , "(Fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla) Şu anda yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik." açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

13.4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT BÜYÜK BAŞARI
"Koronavirüs insan hayatını etkilediği kadar, ticari hayatı da etkiledi. Mart ayı için

DEMİRYOLU İLE TİCARETE AĞIRLIK VERMEMİZ LAZIM
Tampon bölgede sürücü değişiyor, ürün böyle geçiyor. Irak ile ticaretimizde 1500 tıra ulaşacağız. Dış ticaretimizin sadece yüzde 1'i demiryolu ile yapılıyor. Demiryolu ile ticarete ağırlık vermemiz lazım.

İhracat alanında bütün sektörler salgından etkileniyor. Mart ayında ihracatı etkilenen sektörler otomotiv ve hazır giyim geliyor. Bunun dışında demir çelik, elektronik eşya ve kimya, makine ve tektsil ham maddeleri etkilendi.

ESNAFA KORONAVİRÜS DESTEĞİ
Cumhurbaşkanımız esnafımız için talimatlar verdi ayrıca Hazine ve Maliye Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Esnafın kredi ödemeleri faizsiz olarak ertelendi. Çek ödemeleriyle ilgili yeni kredi paketi açıklandı.

KORONAVİRÜS FIRSATÇILARI
Koronavirüs fırsatçılarına 10 katına kadar ceza verme yetkimiz var. Şu anda yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik.

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