Turizm sezonu mayıs sonuna ertelenecek

A Haber'de Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonunun ertelenmesine ilişkin "Bizim öngörümüz, mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor. İç turizm hareketleriyle Ramazan Bayramı ile birlikte turizm hareketleri de Türkiye genelinde başlar diye umuyoruz" dedi. Bu seneki 58 milyon turist hedefinin yakalanamayacağını belirten Ersoy, yurt dışındaki tur operatörleriyle konuştuğunu, Türkiye'nin ileriye dönük rezervasyonlarda en az iptale sahip ülke olduğu bilgisini aldığını dile getirdi.



AVANS GERİ ÖDEME KREDİSİ

İşlemlerı desteklemek için kredi paketi oluşturduklarını da aktaran Ersoy, "Otellere avans geri ödeme kredisi diye bir kredi veriyoruz. 6 aylık bir kredi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na direk başvuruluyor. 27 Mart ve öncesi, acentelerden bu otellere yapılmış ödemelerin, avansların geri ödenmesine olanak sağlayan bir kredi paketi. İki haftalık bir başvuru süresi var, pazartesi günü başladı. 2 hafta içinde başvuruları toplayacağız ve hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz" değerlendirmesini yaptı.



"Askıdaki personeli geri çağırabilirsiniz"

Bakan Ersoy, turizm sektöründeki çalışanları da değerlendirdi. "Askıda duran" personelin geçmişte kısa çalışma programına dahil edilemediğini ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonunda bir mütalaa yayımlattıklarını aktaran Ersoy, "Artık onlar da yararlanabiliyor. Turizm sektöründe askıdaki personel kısa çalışma programına dahil edilebiliyor. Turizm işletmeleri askıdaki personeli geri çağırıp işe girişlerini yapsın" dedi.