Araç muayene süresine üç ay korona uzatması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araç muayene sürelerini uzattı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre araç muayene süreleri yeniden düzenlendi. Buna göre,süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde bu işlemi yaptırabilecek. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilecek.