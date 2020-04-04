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Araç muayene süresine üç ay korona uzatması

Araç muayene süresine üç ay korona uzatması
Giriş Tarihi: 4.4.2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araç muayene sürelerini uzattı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre araç muayene süreleri yeniden düzenlendi. Buna göre,süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde bu işlemi yaptırabilecek. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilecek.

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