Cengiz Holding’den 34 milyon TL bağış

İŞ dünyasının önde gelen temsilcileri, Başkan Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek vermeye devam ediyor. Cengiz Holding, korona virüs salgınıyla mücadeleye destek olmak için 34 milyon TL bağışladığını duyurdu. HOLDİNG tarafından yapılan açıklamada, "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası' olmak üzere İstanbul Valiliği tarafından organize edilen 'Vefa Kolileri' için de üzerimize düşen görevi yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Bu kapsamda yapılan yardımların miktarı 34 milyon TL'ye ulaştı" ifadeleri kullanıldı. Yıldızlar Yatırım Holding de kampanyaya 5 milyon TL katkıda bulunduklarını açıkladı.

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