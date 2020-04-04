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Haberler Ekonomi Çeyrek altın 565 lira oldu

Çeyrek altın 565 lira oldu

Çeyrek altın 565 lira oldu
Giriş Tarihi: 4.4.2020

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 347.90 lira oldu. Piyasada 347.70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın'ın gramı 347.90 liradan, 2 bin 291 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 312 liradan, 317 liradan alınan 22 Ayar bileziğin gramı 321 liradan, 2 bin 239 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 259 liradan, bin 120 liradan alınan Yarım Ziynet bin 130 liradan ve 560 liradan alınan Çeyrek Ziynet 565 liradan satıldı.

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