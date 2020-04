Emlakta korona virüs dönemi

Yeni tip korona virüs (Kovid-19), tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Eğitimden turizme, ulaşımdan tekstile kadar her sektörde olduğu gibi emlak sektörü de korona virüsten olumsuz etkilendi.

VİDEOLU EV TURU VAR

Korona virüs salgınının dünyada insan sağlığına olduğu gibi ekonomiye de büyük zarar verdiğini belirten Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş, "Her şeyin başı tabii ki sağlık. Bizim temennimiz ülkemizin ve dünyanın bu salgından bir an önce kurtulması. Ancak bu süreci ekonomide de en az zararla geçirmeye çalışmalıyız" dedi. Kırmızıtaş, gayrimenkul danışmanlarına Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatarak, "Ülkemizin salgından kurtulabilmesi ve işlerimize bir an önce dönmemiz için tedbirleri aksatmayalım" uyarısında bulundu. Gayrimenkul danışmanlarının bu süreci en az zararla geçirmesi için çeşitli tavsiyelerde bulunan Kırmızıtaş, ev gösterme işlemlerine ara verildiği için farklı yolların devreye girdiğini söyledi. Kırmızıtaş, emlak danışmanlarının sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak müşterilerine evleri gezdirebildiğini ifade ederek, bu evlerin videolu kayıtlarının diğer alıcılarla da paylaşılabileceğini vurguladı.