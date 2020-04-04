En yüksek fiyatlı evler Muğla’da

Türkiye'de konut satış fiyatlarının en yüksek olduğu iller sırasıyla Muğla, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Antalya, Balıkesir, Yalova ve Isparta olarak kayıtlara geçti. Birinci olan Muğla'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 4.508 lira, İstanbul'da 3.614 lira, İzmir'de 2.946 lira, Aydın'da 2.526 lira, Çanakkale'de 2.374 lira, Antalya'da 2.365 lira, Balıkesir'de 2.358 lira, Yalova'da 2.218 lira, Isparta'da ise 2.198 lira olarak belirlendi.

EN ÇOK STOK İSTANBUL'DA

İl bazında bakıldığında konut pazarlama süreleri incelendiğinde pazarlama süresinin en yüksek olduğu illerin sırasıyla Muğla, Karabük, Tunceli, Trabzon, Düzce, Kastamonu, Kütahya, Giresun ve Bursa olduğu görülüyor. Muğla'da ortalama konut pazarlama süresi 92 gün, Karabük ve Tunceli'de 90 gün, Trabzon ve Düzce'de 89 gün, Kastamonu'da 88 gün, Kütahya ve Giresun'da 86 gün, Bursa'da ise 84 gün. Endeksa verilerine göre konut stok adedi en yüksek olan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Balıkesir, Aydın, Adana, Kocaeli ve Mersin oldu. İstanbul'da 266 bin 883, Ankara'da 138 bin 37, İzmir'de 76 bin 516, Antalya'da 47 bin 550, Bursa'da 29 bin 13, Balıkesir'de 26 bin 619, Aydın'da 26 bin 98, Adana'da 23 bin 505, Kocaeli'nde 21 bin 940, Mersin'de ise 19 bin 883 adet konut stoku bulunuyor. Konut stokunun en düşük olduğu iller ise Şırnak, Ardahan, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Muş, Ağrı, Iğdır, Artvin ve Bitlis oldu.



Konut pazarlama süresinin en düşük olduğu iller ise Iğdır, Adana, Şırnak, Bayburt, Bitlis, Van, Adıyaman, Ardahan, Siirt ve Erzincan. Iğdır ve Adana'da ortalama konut pazarlama süresi 60 gün, Şırnak, Bayburt, Bitlis, Van ve Adıyaman'da 61 gün, Ardahan, Siirt ve Erzincan'da ise 62 gün.