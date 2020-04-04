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Haberler Ekonomi Fırsatçı firmalardan savunma istendi

Fırsatçı firmalardan savunma istendi

Fırsatçı firmalardan savunma istendi
Giriş Tarihi: 4.4.2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 7 bin 400 firma hakkında daha fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla inceleme başlatıldığını ve şirketlerin savunmalarının istendiğini açıkladı. Vatandaşın maskeye kolay ulaşması için çalışma yaptıkları bilgisini paylaşan Pekcan, "Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa, ona yakın yerden maskeye de rahat ulaşabilecek" dedi. A Haber yayınında gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendiren Bakan Pekcan temassız ticaret ve ihracattaki başarıya dikkat çekerek, "Esasında böyle bir dönemde (mart ayı) 13.4 milyar dolarlık ihracat yapmış olmak da büyük başarı" ifadesini kullandı.

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