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Haberler Ekonomi GYODER’den salgına karşı tedbir çağrısı

’den salgına karşı tedbir çağrısı

GYODER’den salgına karşı tedbir çağrısı
Giriş Tarihi: 4.4.2020

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği GYODER, küresel salgına karşı kamunun aldığı önlemlerin yanı sıra kurumsal ve bireysel önlemlerin de ciddiyetle uygulanması gerektiğini belirtti. GYODER'in üyeleriyle paylaştığı duyuruda, ofis ve şantiyelerde çalışmalarını sürdüren gayrimenkul firmalarının alacağı her tedbirin virüsün yayılmasını engellemeye yönelik olduğu vurgulandı.
Ofislerde çalışanların mümkünse bir süre evden çalışmalarının sağlanması gerektiği belirtilirken, ofiste çalışmak gerekliyse de çalışma ve masa mesafelerine dikkat edilmesi gerektiğini kaydedildi. Hem ofis hem de şantiyelerde, el temizliği için dezenfektan noktaları oluşturulması gerektiği belirtilirken, şantiye ve ofiste çalışan personelin vücut ısısının sabah ve akşam düzenli ölçülerek not edilmesi gerektiği, vücut sıcaklığının 38 derecenin üzerine çıkması halinde işyeri hekimine bilgi verilmesi gerektiği vurgulandı.

ŞANTİYEDE EK ÖNLEM
çok sayıda tedbir açıklayan GYODER son olarak şantiyede konaklayan çalışanların mümkün olduğunca dışarıdan gelen kişilerle teması kesmesi ve zorunlu olmadıkça şantiyeden dışarı çıkmaması gerektiğinin altı çizildi.

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