İşyeri sahipleri derin nefes aldı

Meclis’te kabul edilen yeni tedbir paketine göre, 1 Mart 2020’den 30 Haziran 2020’ye kadarki süreçte işyeri kira bedelinin ödenememesi nedeniyle kira sözleşmeleri feshedilemeyecek, bu durum tahliye sebebi olamayacak

Korona virüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak amacıyla hazırlanan ve birçok düzenlemeler içeren yeni torba paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Buna göre, 1 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadarki süreçte işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan avukat Cevat Kazma, bu durumun yalnızca işyeri kiralarını kapsadığına dikkat çekerek, AVM dahil birçok yüksek ücretli kira ödenen yerlerin de bu kapsamda olduğunu söyledi. Hem dünya genelinde hem Türkiye'de ekonomik faaliyetlerin yavaşladığını belirten Cevat Kazma, "Birçok firma, korona virüs salgını nedeniyle hedeflerini tutturmada güçlük çekiyor. Yeni tedbir paketi, piyasadaki hareketliliğin azalmasıyla birlikte kiralarını ödemekte zorlanan şirketler ve işyerleri için oldukça isabetli bir karar" diye konuştu.

EVLERDE DE GEÇERLİ OLABİLİR

Cevat Kazma, daha sonra ödenecek olan kiralar için sözleşmelerdeki faizin işletilemeyeceğini de vurguladı. Bu kararın sadece işyerlerini kapsadığını ancak konutları kapsamadığını söyleyen Cevat Kazma, "Yeni tedbir paketindeki bu karar konutları kapsamasa da, kiralarını ödeyemeyen kişiler bu durumun mücbir sebepten kaynaklandığını kanıtlayabilirlerse, onlara karşı da fesih ve tahliye yapılamaz" dedi. Bunun için, kiracıların ev sahibine yazılı bir bilgilendirme yapmasının gerekli olduğunu açıklayan Cevat Kazma, aksi takdirde ilerleyen süreçte bu durumu bildirdiğini yasal olarak kanıtlamakta zorlanabileceğini sözlerine ekledi.