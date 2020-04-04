İzmirli teknoloji firması sağlıkçılara ‘koruyucu’ oldu

İzmir'de akıllı elektrik ve su sayacı üreten firma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarına ücretsiz koruyucu siperlik üretiyor. Luna Elektrik Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, 20 bin adet siperliği Türkiye'nin birçok noktasındaki sağlık kuruluşuna gönderildiğini belirterek, "Şu anda 100 bin adet üretim yapmak için hazırlık yapıyoruz. Talebe ve ihtiyaca göre sağlık çalışanlarına yardım için bedelsiz olarak üretime devam edeceğiz. Milletin sokağa çıkmaya korktuğu bir ortamda virüslü hastalara hizmet verebilmek çok ulvi bir iştir. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

DİĞER