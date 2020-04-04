  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi İzmirli teknoloji firması sağlıkçılara ‘koruyucu’ oldu

İzmirli teknoloji firması sağlıkçılara ‘koruyucu’ oldu

İzmirli teknoloji firması sağlıkçılara ‘koruyucu’ oldu

05.04.2020, 06:50

İzmir'de akıllı elektrik ve su sayacı üreten firma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarına ücretsiz koruyucu siperlik üretiyor. Luna Elektrik Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, 20 bin adet siperliği Türkiye'nin birçok noktasındaki sağlık kuruluşuna gönderildiğini belirterek, "Şu anda 100 bin adet üretim yapmak için hazırlık yapıyoruz. Talebe ve ihtiyaca göre sağlık çalışanlarına yardım için bedelsiz olarak üretime devam edeceğiz. Milletin sokağa çıkmaya korktuğu bir ortamda virüslü hastalara hizmet verebilmek çok ulvi bir iştir. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmirli teknoloji firması sağlıkçılara ‘koruyucu’ oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA