Kobi’lere destek 10 katına çıktı

Hükümet, işe ara veren ya da kapatan işletmeleri korumak amacıyla her gün yeni bir destek paketini devreye alıyor. Hazine destekli kredilerin ardından KOSGEB de devreye girdi ve işletmelere 80 milyon liranın üzerinde faizsiz kredi imkanı sağlandı. Faiz desteklerinden yararlananların "sanayi şirketi olma şartı" kaldırıldı, geri ödemesiz faiz desteği miktarı da 3 milyon liraya çıkarıldı. Hazine destekli kredilerle beraber KOSGEB kanalıyla küçük işletmelere desteği 10 katına çıkardı. Bu kapsamda kullandırılacak yatırım ve işletme kredisi üst limiti işletme başına 300 bin liradan 3 milyon liraya yükseltildi.

HAZAL ATEŞ