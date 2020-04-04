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Haberler Ekonomi Manisa’dan 3 ayda 908 milyon dolarlık ihracat

’dan 3 ayda 908 milyon dolarlık ihracat

Manisa’dan 3 ayda 908 milyon dolarlık ihracat
Giriş Tarihi: 4.4.2020

Türkiye'de en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 8. sırada yer alan Manisa'da, 2020'nin ilk üç ayında 908 milyon 819 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Mart ayında elektrik elektronik ürünleri ihracatı yaklaşık 150 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, 2. sırada iklimlendirme sanayisi 54 milyon 369 bin dolarla, 3. sırada ise 34 milyon 799 bin dolarla otomotiv endüstrisi yer aldı. Kuru meyve ihracatı ise 26 milyon 292 bin dolarla 4. sırayı doldurdu.

CÜNEYT HASÇELİK

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