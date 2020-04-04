Salgın sonrası açık hava AVM’leri gözde olacak

Son dönemde alışverişin yanı sıra ziyaretçilerinin daha çok sosyalleşme alanı olarak görmeye başladıkları AVM'ler şekil değiştirmeye başladı. Ağırlıklı olarak açık AVM'lerin yapımı son 2 yılda hız kazanırken, yeme içme sektörü de açık hava alanlarında daha fazla büyüyor.

YEME-İÇME İÇİN

Avm'lere gelen ziyaretçilerin büyük bir çoğunluğu vakitlerinin çoğunu yeme içme mekanlarında harcıyor. Korona virüs dolayısıyla AVM'lerin geçici bir süre kapatılmasının, virüs sonrasında kapalı alanlara olacak ilgiyi de azaltması bekleniyor. Lens Yaşam Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Can Aydınoğlu, 2023 yılına kadar mevcutta olan 453 AVM'ye 10 AVM daha ekleneceğini ve bunların da açık hava AVM'si olacağını söyledi. Artık korona virüs sonrasında açık hava AVM'lerinin daha da trend olacağına vurgu yapan Aydınoğlu, İstanbul Kurtköy Yenişehir'de, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yürüme mesafesinde bulunan 33 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan Lens Yaşam projesinin tamamlanmadan kiralamaların yüzde 75 oranında bitirilmesinin açık hava konseptli projelere olan yoğun ilgiyi gösterdiğini söyledi.

İNŞAAT SÜRÜYOR

Aydınoğlu, 1162 konuttan ve 85 ticari alandan oluşan projede gayrimenkul piyasasının içinden geçmiş olduğu çok zor bir dönemde, satışa sunulan 500 rezidansın tamamına yakınının inşaat devam ederken satıldığını vurgulayarak, ticari alanlarda da 3 ay içinde 300 kiralamanın gerçekleştiğine dikkat çekti.