Vatandaş sayaç mağduru olmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, sektör çalışanlarının ve tüketicilerin sağlığının korunması amacıyla elektrik ve doğal gazda "Kıyasen Fatura Düzenlemesi" hayata geçirilecek. Düzenleme, sadece karantinaya alınan, idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu bölgelerde uygulanacak ve tüm Türkiye'yi kapsamayacak. Ülke genelinde rutin sayaç okuma işlemi devam edecek.

SON İKİ YILIN ORTALAMASI

Tüketicinin son 2 yılın ilgili ayına ait tüketim ortalaması üzerinden veya tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması durumunda kendi beyanına göre faturalandırma yapılacak. Oluşturulan fatura posta, kargo, SMS veya e-posta gibi yöntemlerle ulaştırılacak.

KAPALI YERE FATURA YOK

Faaliyetleri geçici süre durdurulan iş yerlerinde kıyasen fatura düzenlenmeyecek. Yanlışlıkla fatura düzenlenmesi durumunda gerekli düzeltmeler hızla yapılacak. Boşaltılan evlerde tüketimin olmaması nedeni ile fatura çıkartılmayacak.

MAHSUPLAŞMA YAPILACAK

Sayaç okuması yapılamayan tüketiciler için, okuma yapıldığı tarihte mahsuplaşma işlemi yapılacak. Tüketicinin alacağı oluşursa, şirket tek seferde ödeme yapacak. Tüketiciye borç oluşması halinde taksit yapılacak.