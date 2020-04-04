Vatandaş ucuza çipura ve levrek yiyecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kampanyası ile zincir marketlerle üç gün boyunca maliyetine balık satışı başladı. Amaç salgın günlerinde halkın bağışıklık sistemini güçlendirmek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Evde Hayat, Sofrada Balık" sloganıyla düzenlenen kampanya ile çipura ve levrek, zincir marketlerde maliyetine satılacak. Kampanya ile tüm aşamaları bakanlık kontrolünde üretilen ve avlanan yerli balıklara sofralarda daha fazla yer verilmesi amaçlanıyor.

ZENGİN BESİN ÖĞELERİ

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı bağışlıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyor. Bunun için de yeterli ve dengeli beslenilmesi gerekiyor. Bu kapsamda balık, sahip olduğu vitamin, mineral ve omega-3 gibi besin ögeleriyle öne çıkıyor.



En fazla 24.90 liradan satılacak

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, kampanyaya katılan su ürünleri üreticileri ve zincir marketler ile toptancılar tarafından alınan kararla, çipura ve levrek kilogramı azami 22.90 lira ile 24.90 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunulacak. Bakanlığın, kampanyanın tanıtımına ilişkin hazırladığı videolar da televizyonlarda yayınlanacak.