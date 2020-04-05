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Eczanelerde de korona fırsatçılığı

Eczanelerde de korona fırsatçılığı
Giriş Tarihi: 5.4.2020

Ege’de fahiş fiyat uyguladığı için ceza alan 22 firmadan 12’sinin eczane olduğu açıklandı

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nca ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı. Ülke genelinde 198 firmaya 10 milyon lira para cezası kesildi. Ege'de fahiş fiyat uyguladığı için ceza alan 22 firmadan 12'sinin eczane olduğu açıklandı. Kovid-19 salgınını fırsat bilerek fahiş fiyat uyguladığı için ceza alan İzmir'deki 5 firmadan biri, Muğla'da 3 firmadan 2'si, Balıkesir'de 8 firmadan 3'ü, Aydın ve Afyon'da 3 firmadan biri eczane çıktı. Uşak ve Çanakkale'de de cezaya çarptırılan 4 firmanın tamamı eczane. Fırsatçı firmalardan bazılarına 10 bin 475, bazılarına da 104 bin 781 lira para cezası uygulandı.

■ ADEM ÜLKER
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