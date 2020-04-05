Korona ile neden yaşlılar hedef alındı?

Virüsün şeytani niyetlerle yayıldığını söyleyen Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut, "Amaç yaşlıları ortadan kaldırarak; geçmişini, fedakarlığı, hayayı, bereketi bilmeyen hafızasız bir insan topluluğunun dünyayı istila etmesini sağlamak" dedi

Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut, korona virüsün en çok yaşlıları vurmasının şeytani bir amaca hizmet ettiğini söyledi. Yaşlıların tasfiye edilerek geride tecrübesiz ve geçmişini bilmeyen bir topluluk bırakılmak istendiğini belirten Bulut, "Şimdi insanlığın hatırası olan yaşlıları yok ettiklerinde ortada hafızası, dünü, geçmişi olmayan, ne iyiliği, ne fedakarlığı, ne zahmete katlanmayı, ne hayayı, ne bereketi, ne edebi bilen insanlar kalacak yeryüzünde. Bunların esas amacı budur" dedi.



İNSAN YAPAN ÖZELLİKLER

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'den önek veren Bulut, "Bir gün Peygamberimiz, vahiy için gelen Cebrail'e kendisinden sonra da yeryüzüne inip inmeyeceğini sorar. Tekrar geleceğini söyleyen Cebrail 'İnsanoğlu yeryüzüne indirildiğinde Allah, insanları diğer hayvanlardan ayırt edilmesi ve insanca yaşamaları için cennete ait dört tane sıfatı yeryüzüne indirdi. Bunlar bereket, kanaat, edep haya ve asayiştir. Bunları almak için geleceğim. Önce bereketi alacağım, kimsenin parası kendisine yetmeyecek. Sonra kanaati aldığımda insan yetinmeyecek. Üçüncü geldiğimde edebi alacağım. İnsanlar edepsizlik yaparken farkına varmayacak. Sonra asayiş yeryüzünden kalkacak' diye cevap verir. Kanaatim asayiş yeryüzünden tam kaldırılmadı. Ama bu üç değer yani bereket, kanaat ve edep gittiği zaman asayişsizlik denen dönem gelecektir. Bugün edebi, kanaati ve bereketi tanıyan yaşlıları yok ettikleri zaman insanın dörtte üç unsurunu yani insanlığı kaybetmiş olacağız" diye konuştu.



ŞEYTANA HİZMET EDİYORLAR

Bu dört özelliği taşımayan ve merhameti olmayan, ne istenirse onu yapan robotik varlıkların yeryüzünü istila edeceğini söyleyen Bulut, "İnsanı, insanlıktan çıkarmak isteyenlerin asıl niyeti şeytana hizmettir. Çünkü şeytan, Hz. Adem'in hikayesinde yeryüzünde kötülüğü temsil eder. Şeytan, yeryüzüne sürülmüş melektir. Nitekim biz ona kovulmuş şeytan deriz. Şeytan, kibir yaparak insana itiraz etti. 'Ben ateşten yaratıldım. Bu çamurdan yaratılmıştır. Nasıl bunu bana üstün tutarsın' diye Allah'ın insanı yeryüzüne göndermesine itiraz etti. Allah bu itiraz üzerine şeytanı Hz. Adem ve meleklerle birlikte yeryüzüne indirdi. Melekler daima insanın yanında yer aldı. İşte bugün şeytan, Allah'a meydan okuyarak insanlığın son ipini çekmek için bir çaba içinde. Bunun için iyilikten merhametten, bereket ve kanaatten söz edebilen bu yaşlıları ortadan kaldıracaklar. O zaman şeytanın her dediğini yapan enteresan bir insan tipi ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.



DECCAL'İN OPERASYONU

Cennetten kovulan şeytanın dünyadaki sürgün hayatına son vermek istediğini belirten Bulut, "Şeytanın dünyadaki görevinin bitmesi lazım. Bunun için de insanoğlunun yeryüzündeki macerasının sona ermesi lazım. İnsanlığın yeryüzündeki macerasının sona ermesi adam öldürmek, zina yapmak, hırsızlık yapmak gibi günahlarla olmaz. Yani bunun için insanlığın insan olmaktan çıkması ve insan sıfatını kaybetmesi gerekir. Eğer insan, insan sıfatını kaybederse hilafet hakkını kaybedecektir. O zaman bu yer küre insanın altından çekilecektir. Bunu en iyi bilen şeytandır. O yüzden şeytana hizmet eden aveneleri, para, servet, enerji için değil insanlığı bozmak için nihai operasyon yapıyor. Bu operasyonlara başladılar. Bu bir deccal düzeni ve bir deccal operasyonudur. Bu düzeni bozacak olanlar ise müminlerdir" açıklamasını yaptı.



YAŞLILARA SAHİP ÇIKIN

Yaşlılara sahip çıkılmasının Allah'ın emri olduğunu da hatırlatan Yazar Mehmet Ali Bulut, "Yaşlılara sahip çıkılırsa, Allah'ın rahmeti, bereketi de devam eder. Çünkü Allah, Kur'an'da 'Eğer yaşlılarınız olmasaydı ben sizin üzerinize bir damla su indirmezdim' buyuruyor. Şu anda büyük tufanlar gibi susuzluklar da bizi bekliyor. Bu şüreçte insanlar çaresizlik içinde birbirine saldıracak. Mülk Suresi'nin son kısmında insanların bir damla suya bile muhtaç olacağı hatırlatılıyor. Ey insanlar bu sona doğru giderken lütfen yeniden iman edin. Allah'a dönün. Bu dünya başıboş değil. Bu korona virüsü başı boş değil. Her şeyin dizgini Allah'ın elindedir. İman edip sıratı müstakim üzere olursanız bu tuzakları Allah'ın izniyle bozarsınız. İnananlar bu tuzakları bozduğunuzda yeniden bir güneş doğacak. Dünya bugüne kadar görülmemiş bir adalet çağı yaşayacak" diye konuştu.





YARIN : İNSANI AZALTMA OPERASYONU



TOLGA TEKİN