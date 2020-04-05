Servis taşımacılarına özel korona izni

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler taşımacılık sektörünü olumsuz etkilerken, yan yana yolcu taşınmasının yasaklanması nedeniyle sıkıntı yaşayan firmalara müjdeli haber İzmir Valiliği'nden geldi. İzmir Toplu Taşımacılık ve Servis Hizmetleri Derneği (İZTAD) Başkanı Coşkun Altın, S plaka dışında A, B, C plakalı araçların kullanılması yönündeki taleplerine olumlu yanıt aldıklarını söyledi.



"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

ALTIN, "Yan yana yolcu taşınmasıyla ilgili alınan kararın ardından tek araçla personel taşıdığımız bir fabrika için ikinci araç ihtiyacı doğdu. Bu yüzden Valiliğimize başvurduk ve gerekli izni aldık. Bu zorlu dönemi atlayıncaya kadar A, B, C plakalı araçları da kullanabileceğiz. Gösterdikleri anlayış için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. Altın, sürecin hep birlikte atlatılması gerektiğini ifade ederek, "Önce sağlık, ardından ülke ekonomisi bizlerin kazancından önce geliyor" diye konuştu.

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