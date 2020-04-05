Sosyal yardım ödemeleri evlere ulaştırılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile başlatılan “Düzenli Merkezi Sosyal Yardım”dan yararlanan ailelere hane başı 1000 lira ödeme işlemleri evlerde gerçekleştiriliyor. Hakkari’den Manisa’ya pek çok ilde teslimatlar jandarma tarafından yapılıyor
Türkiye genelinde PTT şubelerinin yeni tip korona virüs ile (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından, vatandaşların sosyal yardım ödemeleri evlerinde teslim edilmeye başlandı. İstanbul'da Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yardım paralarını imza karşılığında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.
VATANDAŞ DA ÇOK MEMNUN OLDU
Sosyal yardım parasından faydalanan Belinaz Kaya "Devletimizin sağlamış olduğu bu imkandan dolayı oldukça memnunuz. Güzel bir uygulama. Salgın dolayısıyla evimizden sadece market alışverişimiz için çıkıyoruz. Kendi önlemlerimizi aldık. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.
VATANDAŞ DA ÇOK MEMNUN OLDU
Sosyal yardım parasından faydalanan Belinaz Kaya "Devletimizin sağlamış olduğu bu imkandan dolayı oldukça memnunuz. Güzel bir uygulama. Salgın dolayısıyla evimizden sadece market alışverişimiz için çıkıyoruz. Kendi önlemlerimizi aldık. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.
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