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Haberler Ekonomi Sosyal yardım ödemeleri evlere ulaştırılıyor

ödemeleri evlere ulaştırılıyor

Sosyal yardım ödemeleri evlere ulaştırılıyor
Giriş Tarihi: 5.4.2020

Başkan ’ın talimatı ile başlatılan “Düzenli Merkezi ”dan yararlanan ailelere hane başı 1000 lira ödeme işlemleri evlerde gerçekleştiriliyor. ’den ’ya pek çok ilde teslimatlar jandarma tarafından yapılıyor

Türkiye genelinde PTT şubelerinin yeni tip korona virüs ile (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından, vatandaşların sosyal yardım ödemeleri evlerinde teslim edilmeye başlandı. İstanbul'da Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yardım paralarını imza karşılığında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

VATANDAŞ DA ÇOK MEMNUN OLDU
Sosyal yardım parasından faydalanan Belinaz Kaya "Devletimizin sağlamış olduğu bu imkandan dolayı oldukça memnunuz. Güzel bir uygulama. Salgın dolayısıyla evimizden sadece market alışverişimiz için çıkıyoruz. Kendi önlemlerimizi aldık. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

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