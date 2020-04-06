14 yıl atıl kalan fabrika salgında imdada yetişti

Geçmişte 14 yıl atıl kalan etil alkol fabrikası, yeni tip korona virüs salgınının ardından 9 Mart'tan itibaren 2 milyon 200 bin litrelik üretim yaptı. Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, bünyelerindeki etil alkol fabrikasının 2017 yılında AK Parti Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı'nın girişimiyle üretimin yeniden başladığını söyledi.

"KAR BEKLENTİMİZ YOK"

Kamu ve özel hastanelerin etil alkol ihtiyacını sağladıklarını ifade eden Saatcı, "Ağustos ortasına kadar 5,5-6 milyon litre alkol üretmeyi planlıyoruz" dedi. Saatcı, hastanelerin yanında kolonya ve dezenfektan üreticilerine ürün temin ettiklerini belirterek, "Kesinlikle kar etme güdüsüyle hareket etmediklerini ve ülke menfaati için ne gerekiyorsa onu yaptıklarını dile getiren Saatcı, şunları kaydetti: "Biz çiftçi kuruluşuyuz, Türkiye'de ilk defa bir şeker fabrikasında paketli etil alkol üreten firmayız. Kendi markamızı oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi 'Biz bize yeteriz.' Yurt dışına ihtiyaç duyulmayacak şekilde etil alkol üretimimize devam etmek istiyoruz."