3 boyutlu yazıcı stokları tükendi

Korona virüsle mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına siperli maske üretiminde kullanılan 3 boyutlu (3D) yazıcılar, kurumlardan ve bağışçılardan yoğun ilgi görüyor. Yerli 3D yazıcı üreticisi Zaxe'nin Yönetici Ortağı Dr. Emre Akıncı, "Bu ürünler kalıpsız seri üretime imkan sağlıyor. Ayrıca maliyetin ucuzlaması, ürünlerin ulaşılabilir olması da yaygınlığı artırdı" dedi. Akıncı, korona virüs sonrası kamu kurumları, eğitim kurumları ve bağışçılardan çok yüklü sipariş aldıklarını aktararak, "Bu talebin ortaya çıkmasının 3 sebebi var. Çok sayıda işletme maske üretim sürecine destek vermek için alıyor. Bağışçıların olduğu ikinci grup, bir yazıcımızı alıp bağışlıyor. Üçüncü grup da yazıcıları hali hazırda kullanan ve bu ürünleri talep eden kullanıcılar" diye konuştu.