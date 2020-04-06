93 ilaç daha geri ödeme listesinde

Hükümet, vatandaşların ilaç almada yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak için aldığı kararlara bir yenisini daha ekledi.

4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson, 7'si astım-KOAH olmak üzere 93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Müjdeyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yapılan düzenlemeyle bazı ilaçları daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

TOPLAM 8 BİN 564 OLDU

Bakan Koca, açıklamasında, "4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 564'e ulaştı. Vatandaşlar ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler. Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı. Bu kararla birlikte binlerce ilaca verilen milyonlarca lira da vatandaşın cebinde kalmış oldu.

EN KAPSAMLI PAKET

Türkiye yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede sunulan sağlık hizmeti ile birçok ülkeye örnek olurken, genel sağlık sigortası kapsamın

da da dünyanın en kapsamlı paketine sahip bulunuyor. Bu kapsamda tedavi giderlerine 8 milyar lira, ilaçlara 3 milyar lira, bin 663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatına 731 milyon lira olmak üzere yaklaşık 12 milyar lira iyileştirme yapılarak etkin ve verimli sağlık hizmeti sunul-ması sağlanıyor. Salgınla müca-dele süresince SGK'nın sağlık hizmetleri için ödeyeceği tutarların miktarı da artırıldı.



'Yarım kalmayalım' çağrısı

Bakan Selçuk, salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen gençlere bunu fırsata çevirmeleri çağrısı da yaptı. Selçuk, Instagram üzerinden kanaviçe fotoğrafına yer vererek kendi yaşamında yapmak isteyip de ertelediği şeylere ilişkin duygusal bir paylaşımda bulundu. Selçuk paylaşımında, "01.01.2000 sonrası doğumlu olmak... 2000 yılında mezun olmuştum üniversiteden. 20 yıl sonra bugün, hayatın inanılmaz hızında ne çok yarımlar kalmış hayatta. İlkokul yaz ayları hatırası yarım kalmış bir kanaviçe seccade... En son IF'te kalmıştık, beraber tekrar başlasak mı? Annemin ve kayınvalidemin yemek tariflerini kayda geçirme hayallerim... Adı bile hazırdı oysa: 'Yitmesin Diye Ailemin Tatları.' Gelin gençler, Kovid-19'la hep beraber mücadele ederken, yarım kalmış ne varsa evlerimizde tamamlayalım. Yeter ki hiç kimse sevdiklerini kaybetmesin..." ifadelerini kullandı.