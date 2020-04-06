Altın fiyatları ne kadar? 6 Nisan Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Kovid 19 pandemisi altın piyasasını nasıl etkiledi? Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? İşte 6 Nisan Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu özellikle altın yatırımcısı tarafından merakla takip ediliyor. Güvenli liman olan altın yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Peki altın bu haftaya nasıl başladı? İşte 6 Nisan Pazartesi altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 351,07 TL

SATIŞ: 351,42 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 509,57 TL

SATIŞ: 521,42 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.015,96 TL

SATIŞ: 1.042,84 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL