İzmir'de kuyumcular ve döviz büroları salı ve cuma günleri çalışacak

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında kuyumcu ve döviz bürolarının sadece salı ve cuma günleri faaliyet göstermesi kararı alındı. İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan başkanlığında yapılan toplantıda, korona virüs salgını nedeniyle İzmir genelinde kuyumcu ve döviz bürolarının çalışma günleri ve saatlerinin düzenlenmesine yönelik talepler değerlendirildi. Tüm kuyumcu ve döviz bürolarının faaliyetlerinin bu haftadan itibaren salı ve cuma günleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verildi.