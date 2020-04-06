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Haberler Ekonomi Merkez Bankası'ndan rekor! Tarihin en yükseği...

'ndan rekor! Tarihin en yükseği...

Merkez Bankası'ndan rekor! Tarihin en yükseği...

06.04.2020, 09:57 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020,09:57

geçen hafta 9.3 milyar lirayla tarihinin en yüksek haftalık tahvil alımını gerçekleştirdi. Merkez Bankası daha önce koronavirüs önlemleri kapsamında tahvil portföyünü 32-33 milyar liraya çıkaracağını açıklamıştı.

Koronavirüs etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını artıracağını açıklayan Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta toplam 9.3 milyar TL ile rekor alım gerçekleştirdi. TCMB verilerine göre banka bir haftada daha önce bu miktarda bir alım gerçekleştirmemişti.

Bankacılar TCMB'nin Cuma günü bankalar aracılığıyla işsizlik Sigortası Fonu'na ait 5 milyar TL tahvil alımı yaptığını söylediler.

TCMB tarihinin en büyük tahvil alım programlarından birini koronavirüse karşı atılacak adımlar arasında açıklamış durumda.

33 MİLYAR TL'YE ÇIKARACAĞINI AÇIKLADI

TCMB'nin 2019 sonundaki tahvil portföyünü 19 milyar TL'den bilançosunun yüzde 5'ine yani yaklaşık 32-33 milyar TL'ye çıkaracağını açıklamıştı. Banka daha sonra alımların önden yüklemeli gerçekleştireceğini, yüzde 5 limitini de yükseltebileceğini açıkladı.

ÜST LİMİT BULUNMUYOR

TCMB İşsizlik Sigortası Fonu'nun artan nakit ihtiyacını da gözeterek piyasa yapıcı (PY) bankalar aracılığıyla fonun elindeki tahvilleri alacağını da söyledi.

Öte yandan bu alımların daha önce belirlenmiş limitlerin dışında değerlendireceğini de açıkladı. İşsizlik Fonu'nda Şubat sonu itibarıyla büyük bölümü Hazine tahvillerinde 131.6 milyar TL bulunuyor. TCMB'nin alacağı tahvillere yönelik şuan belirlediği bir üst limit bulunmuyor.

TCMB aslında yılbaşından beri ikinci piyasadan alımlarına devam ediyor. İşlemciler TCMB'nin geçen hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri itibarıyla tahvil alımlarına "oldukça" hız verdiğini söylemişlerdi.

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