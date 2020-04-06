Türk sebze ve meyvesinde talep patlaması yaşanıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kovid-19 salgınıyla birlikte ABD, İtalya ve İspanya'nın Türkiye'den gıda talebi arttı.

ABD: YÜZDE 106 ARTIŞ

Bu dönemde ABD'ye ihracat yüzde 5 artarak 703,6 milyon dolara çıktı. ABD'ye mart ayındaki ihracatta kaydedilen oransal artışta ilk sırada dış satımı yüzde 240 artan tütün sektörü yer aldı. Bu sektörü, ihracatı yüzde 106 artan yaş meyve ve sebze, yüzde 46 artan gemi ve yat, yüzde 39 artan hububat ve yüzde 38 artan halı takip etti.

İTALYA: YÜZDE 509 ARTIŞ

İtalya' mart ayında dış satımı geçen yılın aynı ayına kıyasla en fazla artan sektör yüzde 509 ile yaş meyve ve sebze oldu. İtalya'ya geçen ay en fazla ürün satan üç il; 192,7 milyon dolarla İstanbul, 76,9 milyon dolarla Bursa ve 34,5 milyon dolarla İzmir oldu.

İSPANYA: YÜZDE 133 ARTIŞ

İspanya'ya ihracatı mart ayında yıllık bazda en fazla artan sektörlerin başında yüzde 201,3 ile diğer sanayi ürünleri geldi. Bu sektörü yüzde 133 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 32 ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri, yüzde 30 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile yüzde 26 ile meyve sebze mamulleri takip etti.