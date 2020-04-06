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Haberler Ekonomi VakıfBank 200 bin kişinin kredi ve kart borcunu erteledi

200 bin kişinin kredi ve kart borcunu erteledi

VakıfBank 200 bin kişinin kredi ve kart borcunu erteledi

06.04.2020, 17:09

Genel Müdürü , 200 bin bireysel müşterilerinin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini ertelediklerini açıkladı.

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, "Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik" dedi.

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih:

"Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik. KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik. 200 bin bireysel müşterimizin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik."

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