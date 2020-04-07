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Haberler Ekonomi “Akaryakıtta ÖTV ve KDV alınmasın”

“Akaryakıtta ve alınmasın”

“Akaryakıtta ÖTV ve KDV alınmasın”
Giriş Tarihi: 7.4.2020

ve Başkanı , “Mesleğimiz gereği sağlık ve emniyet çalışanları gibi kesintisiz görev yapıyoruz. Ancak zararına çalışıyoruz. En önemli gider kalemimiz olan akaryakıtta ve alınmamasını talep ediyoruz” dedi.

Taksici esnafının salgın nedeniyle zor günler geçirdiğini dile getiren İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, Hükümet'e çağrıda bulundu. Korona virüs nedeniyle hayatın adeta felç olduğunu, taşıma sektörünün daha önce eşi benzeri görülmemiş bir kriz yaşadığını söyleyen Anık, "Ülke genelinde tüm taksiciler yaşam mücadelesi veriyor" ifadesini kullandı.

HÜKÜMETE TEŞEKKÜR
"Hükümetimize ilk etapta sunulan desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" diyen Celil Anık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kısa çalışma ödeneği için başvurduk, üyelerimizi de bu haktan yararlanmaları için uyardık. Taksilerin bir gün tek ve bir gün çift plaka sayısına göre trafiğe çıkma uygulaması da yerinde oldu. Ancak daha çok desteğe ihtiyacımız var."

"ESNAF İÇİN EK ÖNLEMLER ALINMALI"
Celil Anık, yönetiminde olduğu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun akaryakıtta ÖTV ve KDV alınmaması yönünde talepte bulunduğuna dikkat çekti. Bu çağrıyı İzmirli taksiciler olarak tekrarladıklarını ifade eden Anık, "En önemli gider kalemimiz olan akaryakıtta ciddi ÖTV ve KDV yükü olduğu herkesin malumu. Normal koşullarda biz bunu ödemekten, devletimize mali katkıda bulunmaktan asla şikayetçi olmadık. Ancak içinde bulunduğumuz koşullarda esnafımız zararına çalışıyor. Mesleğimiz gereği bu zor günlerde bile sağlık ve emniyet çalışanları gibi günün 24 saati kesintisiz hizmet sunan esnafın temsilcisi olarak Hükümetimize sesleniyorum: Akaryakıttan ÖTV ve KDV alınmasın! Ailelerimizle 100 bin kişilik İzmirli taksici esnafı olarak acil yardım eli uzatılmasını bekliyoruz. Sesimizin duyulacağına, Hükümetimizin esnafımızı ayakta tutacak ek önlemler alacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Tolga TEKİN

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