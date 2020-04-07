Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Petrol piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da dalgalı seyrediyor. Milliyet.com.tr'nin akaryakıt sektörü yetkilerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruşluk indirim beklentisi oluştu. İndirim bu gece yarısı itibari ile gerçekleşmesi bekleniyor.

Dün 34,24 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 33,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,4 artışla 33,85 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 26,90 dolardan alıcı buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel petrol talebinin günlük 15-20 milyon varil azalması bekleniyor. Piyasada yaşanan bu oynaklık Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş indirim bekleniyor.