Gram altın rekor kırdı

Korona nedeniyle tüm dünyada ekonomik tedbirler artarkan, güvenli yatırım aracı altın yükselişini sürdürüyor. Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 350 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya rekor seviyeden başladı. Altının gram fiyatı yeni haftada tarihi rekor seviyesini 358.22 lira seviyesine taşırken; dün gün boyunca 357.41 lira seviyesinde hareket etti. Altının ons fiyatı ise 1643 dolara kadar yükseliş kaydetti.