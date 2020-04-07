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rekor kırdı

Gram altın rekor kırdı
Giriş Tarihi: 7.4.2020

Korona nedeniyle tüm dünyada ekonomik tedbirler artarkan, güvenli yatırım aracı altın yükselişini sürdürüyor. Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 350 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya rekor seviyeden başladı. Altının gram fiyatı yeni haftada tarihi rekor seviyesini 358.22 lira seviyesine taşırken; dün gün boyunca 357.41 lira seviyesinde hareket etti. Altının ons fiyatı ise 1643 dolara kadar yükseliş kaydetti.

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