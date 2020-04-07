Merkez Bankası’ndan rekor repo ihalesi

Merkez Bankası, korona virüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak için açıkladığı tedbir paketi kapsamında rekor repo ihalesine imza attı.Merkez Bankası'nın 31 Mart'ta açıkladığı tedbir paketi kapsamında dün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 24 milyar lira verdi. İhaleye 48 milyar 500 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9.75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10.23 seviyesinde gerçekleşti.

KREDİ AKIŞI KESİLMEYECEK

Merkez Bankası reel sektöre kredi akışının kesintisiz sürmesi amacıyla yürürlüğe konulan hedefli ilave likidite imkânlarında limitleri arttırıyor. Bu kapsamda sağlanan 91 güne kadar vadeli repo ve 1 yıl vadeli döviz karşılığı Türk lirası swap hedefli likidite imkânlarına ek olarak 6 ay vadeli döviz karşılığı Türk lirası swap ihaleleri düzenlenecek. bu vadedeki ihalelerle ilgili bankalara Merkez Bankası politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 125 baz puan altında faiz oranı üzerinden ABD doları, euro veya altın karşılığı Türk lirası likidite sağlanıyor. Merkez Bankası geçen hafta toplam 9.3 milyar TL ile rekor alım gerçekleştirdi. TCMB verilerine göre banka bir haftada daha önce bu miktarda bir alım gerçekleştirmemişti.

HAZAL ATEŞ