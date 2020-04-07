Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplarına dünden itibaren yatmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kredi ve burslarının öğrencilere kesintisiz olarak ödenmeye devam edeceğini açıklamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin tarihlerini açıkladı. Buna göre TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Nisan, "2" olanlar 7 Nisan, "4" olanlar 8 Nisan, "6" olanlar 9 Nisan, "8" olanlar 10 Nisan 'da ödemelerini alabilecek.
Nisan ayı burs ve kredileri hesaplarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.