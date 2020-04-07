Nisan ayı burs ve kredileri hesaplarda

Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplarına dünden itibaren yatmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kredi ve burslarının öğrencilere kesintisiz olarak ödenmeye devam edeceğini açıklamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin tarihlerini açıkladı. Buna göre TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Nisan, "2" olanlar 7 Nisan, "4" olanlar 8 Nisan, "6" olanlar 9 Nisan, "8" olanlar 10 Nisan 'da ödemelerini alabilecek.