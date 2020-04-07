Türkiye’nin en büyük maske fabrikası üretime başlıyor

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs (KOVID- 19) salgınıyla mücadele için iş dünyası da harekete geçti. A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, 30 Nisan'a kadar 200 milyon liralık yatırımla İlk 3 aylık üretimimizin yüzde 30'unu Sağlık Bakanlığı'na hibe edeceğiz. Geri kalanını da Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirdiği noktalara göndereceğiz" diye konuştu. "Bizim gibi şirketler için evde oturma değil, üretim zamanı" diyen Akkuş, "Yaklaşık 1 ay önce 'Biz ne yapabiliriz' düşüncesi ile ekibimiz projeler geliştirdi. İstanbul Hadımköy'deki üretim tesisimizi maske üretimine uygun hal getirebileceğimizi gözlemledik. 200 milyon TL'lik yatırımımızı tamamen öz sermayemizle hayata geçiriyoruz. Türkiye'de bu alanda makine üretimi yapan şirketlerle el sıkıştık. Makinaların hiç biri ithal değil. Bizim gibi ülkesi ve milleti için çalışmayı ilke edinen iş insanları için şu anda görev zamanı" dedi.



'Milli Dayanışma' için 1 milyon TL bağış

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlatılan "Bizbize Yeteriz Türkiye" kampanyası ile ilgili de konuşan Uğur Akkuş, "A&S Yatırım Holding olarak kurulduğumuz günden bu yana; yarım asırdır memleketimizin ve insanımızın iyi bir geleceğe sahip olmasını amaçladık. Bugün de birlik ve dayanışmanın önemini en yüksek seviyede hissediyor kampanyaya 1 milyon TL katkı sağlıyoruz" bilgisini paylaştı.