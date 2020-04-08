Altın fiyatları ne kadar? 8 Nisan gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın, yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Kovid 19 pandemisi altın piyasasını nasıl etkiledi? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 8 Nisan Çarşamba altın fiyatları...

İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 581,00 lira, Cumhuriyet altını 2.378,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 357,80 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 8 Nisan Çarşamba altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 358,93 TL

SATIŞ: 359,06 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 509,57 TL

SATIŞ: 521,42 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.015,96 TL

SATIŞ: 1.042,84 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL