Altın fiyatlarında düşüş beklentisi hakim

Son bir haftada 25 lira artış gösteren altın fiyatları, son 6 ayın ise en yüksek seviyesinde yer alıyor. Geçtiğimiz yılın aynı gününde 233 liradan alıcı bulan gram altın, bugün geldiği noktada 1 yılda yatırımcısına gram bazında 125 lira kazandırmış oldu.

Finans ve Yatırım Uzmanı İslam Memiş, başta ABD Merkez Bankası olmak üzere çoğu merkez bankasının faiz indirimi ve genişlemeci adımları ile birlikte altın fiyatlarında düşüş beklediklerini belirtti.

320'YE KADAR GERİLER

Kısa vadede fiyatların dolar/ TL'de 6,80 lira, altının gram fiyatında ise 347 lira seviyesini takip edeceğini belirten Memiş, bu seviyelerin, hem döviz kurlarında hem de altının gram fiyatında yatırımcısına iyi satış fırsatları sunabileceğini söyledi. Memiş, altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek, 1.650 dolar seviyesinin ise önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 320-347 lira bandının takip edileceğini bildirdi. NİSANDA altın fiyatlarında düşüşler görülebileceğini ifade eden Memiş, "Kısa vadeli yükselişlerden sonra nisan ile birlikte altının ons fiyatının 1.450 dolar seviyesine sarkacağını, altının gram fiyatının ise 320 lira seviyesine kadar gerileyeceğini tahmin ediyorum" dedi.



Demir fiyatları yükselişe geçti

Dünyayı ve ülkemizi saran korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta iniş yaşayan demir fiyatları, hafta ortasında yüzde 10'un üzerinde değer kazandı. Geçtiğimiz haftalarda 2 bin 900 liradan tonu işlem gören demir, 3 bin 200 liradan alıcı buldu. İnşaat MMMT DEMİR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Küçükdoğan, "Hafta başından itibaren artan talep, fiyatı da yükseltti" dedi.

FATİH ŞENDİL